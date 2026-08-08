Bhagalpur News: किशनगंज : पांच किमी लंबी कच्ची सड़क को पक्कीकरण करने की मांग

Bhagalpur News: पोठिया (किशनगंज) से गोपाल चौधरी की रिपोर्ट प्रखंड की कोल्था पंचायत अंतर्गत सातमेढ़ी डोक पुल से मल्हाबस्ती को जोड़ने वाली करीब पांच से छह किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क वर्षों से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। इससे हजारों ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राओं को आवागमन में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क का जल्द पक्कीकरण कराने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, यह सड़क सातमेढ़ी डोक पुल से कब्रिस्तान, दिघली, आदिवासी टोला, मीराबाड़ी और कोल्था होते हुए मल्हाबस्ती तक जाती है। सड़क का निर्माण होने से क्षेत्र के कई गांवों के लोगों को सीधा आवागमन का लाभ मिलेगा।

वर्तमान में सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को पहाड़कट्टा थाना जाने के लिए करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। सड़क बनने के बाद यह दूरी घटकर करीब सात किलोमीटर रह जाएगी। जिला परिषद प्रतिनिधि इनामुल हक ने हाल ही में कोलथा पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से जिला पदाधिकारी के समक्ष सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि यह सड़क वर्ष 1952 के सर्वे में दर्ज है। पथ निर्माण विभाग के जेई द्वारा सड़क की नापी भी की जा चुकी है और संबंधित पोर्टल पर इसकी जानकारी दर्ज की गई है। ग्रामीण मो. याकूब और मास्टर हैदर ने बताया कि सड़क बनने से सतमेढ़ी डोक नदी के रास्ते सीधे बेलवा-रामगंज पथ से जुड़ने में सुविधा होगी। साथ ही रतुआ, दामलबाड़ी, पहाड़कट्टा, जहांगीरपुर, परलाबाड़ी और पनासी समेत आसपास के गांवों को छत्तरगाछ बाजार से सीधा जोड़ने में यह मार्ग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे छत्तरगाछ क्षेत्र के लोगों को भी इन गांवों तक आने-जाने में सुविधा होगी। दो सरकारीविद्यालयों के सैकड़ों बच्चे भी प्रभावित है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बीच से गुजरने वाली इस सड़क पर दो सरकारी विद्यालय स्थित हैं। बारिश के दिनों में कीचड़युक्त रास्ते से होकर स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ता है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य नूरुल हक ने वर्ष 2001 में सड़क पर मिट्टीकरण कराया था, लेकिन इसके बाद अब तक सड़क का स्थायी निर्माण नहीं हो सका है। जिला परिषद प्रतिनिधि इनामुल हक ने कहा कि सड़क का निर्माण क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे हजारों ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलने के साथ ही कई गांवों के बीच की दूरी भी कम होगी। उन्होंने प्रशासन से सड़क का जल्द निर्माण कराने की मांग की है।