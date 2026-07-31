Bhagalpur News: एक माह में 140 से अधिक मरीज भेजे गए बाहर

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। राज्य सरकार के निर्देश हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को यथासंभव स्थानीय स्तर पर उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उच्च संस्थानों के लिए रेफर किया जाए। इसके बावजूद कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों को रेफर करने का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पताल के रेफर रजिस्टर के अनुसार 21 जून से 30 जुलाई के बीच ओपीडी से 75 मरीजों तथा प्रसूति विभाग से 67 महिलाओं को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया। इस प्रकार करीब एक माह के दौरान 140 से अधिक मरीजों को अनुमंडल अस्पताल से बाहर भेजा गया।

अस्पताल में हड्डी रोग के दो चिकित्सक पदस्थापित हैं। बावजूद इसके, मरीजों का आरोप है कि हड्डी टूटने अथवा फ्रैक्चर के मामलों में भी प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया जाता है। मरीजों के अनुसार, अस्पताल में फ्रैक्चर के उपचार के लिए प्लास्टर जैसी बुनियादी सुविधा का भी पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है। वहीं सड़क दुर्घटना एवं अन्य हादसों में घायल अधिकांश मरीजों को भी प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल रेफर कर दिया जाता है।इस संबंध में अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में ब्लड बैंक, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त रहने के कारण जटिल प्रसूति मामलों को रेफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सिर में गंभीर चोट लगने वाले मरीजों के लिए सीटी स्कैन सहित आवश्यक उन्नत जांच एवं विशेषज्ञ उपचार की सुविधा अस्पताल में नहीं है। ऐसे मामलों में मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थान भेजना चिकित्सकीय आवश्यकता और मजबूरी होती है।