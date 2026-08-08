Bhagalpur News: कटिहार: किताबों के पन्नों से निकली प्रतिभा, रीडिंग मैराथन में बच्चों ने दिखाया दम

Bhagalpur News: कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हसनगंज में बच्चों में पढ़ने की ललक बढ़ाने और उनकी एकाग्रता को मजबूत करने के उद्देश्य से रीडिंग वीक के समापन अवसर पर शनिवार को रीडिंग मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन कुमार भगत की अगुवाई में किया गया। मैराथन में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रीडिंग मैराथन से पूर्व विद्यालय में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक रीडिंग वीक का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ पढ़ने की गति, समझ, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने से संबंधित विभिन्न गतिविधियां कराई गईं।

रीडिंग मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खुशी प्रवीण ने प्रथम, सूरज कुमार ने द्वितीय तथा संगीता कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की ओर से तीनों विजेता विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय में आयोजित रीडर ऑफ द क्लास गतिविधि में कक्षा नवम ए से यश राज, नवम बी से अंचल कुमारी, दस ए से नंदनी कुमारी तथा दस बी से लव कुमार मंडल का चयन किया गया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में एमडी शब्बीर, अभिषेक कुमार झा, प्रियंका कुमारी सिंह, सुदीप देबनाथ, शिखा कुमारी एवं धीरज कुमार कमल शामिल रहे। निर्णायकों ने विद्यार्थियों के पढ़ने की क्षमता, एकाग्रता एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। प्रधानाध्यापक पवन कुमार भगत ने कहा कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के साथ उनमें एकाग्रता, समझ और आत्मविश्वास बढ़ाना विद्यालय की प्राथमिकता है। रीडिंग वीक और रीडिंग मैराथन जैसे आयोजन बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में आगे भी बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती रहेंगी।