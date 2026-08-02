Bhagalpur News: रवि कुमार बने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव
Bhagalpur News: भागलपुर में इंटक के पूर्व जिला अध्यक्ष इंजीनियर रवि कुमार को कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यह नियुक्ति पार्टी के लिए नई ऊर्जा लाएगी। शिक्षित और ईमानदार युवा चेहरे के रूप में यह कदम महत्वपूर्ण है।
Bhagalpur News: भागलपुर । इंटक के पूर्व जिला अध्यक्ष इंजीनियर रवि कुमार को कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी ने एक शिक्षित, युवा एवं ईमानदार चेहरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महत्वपूर्ण दायित्व दिया। इनके जनसेवा की भावना से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।
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