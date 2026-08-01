Bhagalpur News: भागलपुर : 31 दिसंबर तक पूरा होगा भीखनपुर गुमटी पर काम
Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर । भीखनपुर रेलवे गुमटी के पास हो रहे
Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। भीखनपुर रेलवे गुमटी के पास हो रहे सभी कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उक्त बातें शुक्रवार को कार्य के प्रगति की समीक्षा के लिए मालदा से आए डीईएन विद्युत मंडल ने कहा। उन्होंने बताया कि पटरी तैयार करने के अलावा नाला, स्ट्रीट लाइट, सड़क समेत अन्य बुनियादी कार्य किया जाएगा।
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