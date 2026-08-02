Bhagalpur News: एडीआरएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण सुरक्षा व स्वच्छता पर विशेष फोकस
Bhagalpur News: एडीआरएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण सुरक्षा व स्वच्छता पर विशेष फोकस सुल्तानगंज। निज संवाददाता शनिवार देर शाम मालदा रेल मंडल के एडीआरएम अमरेंद
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। निज संवाददाता शनिवार देर शाम मालदा रेल मंडल के एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य ने मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारियों, अभियंताओं और रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला शेड, शौचालय, पुराने भवन, स्वास्थ्य बूथ, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और स्टेशन परिसर की साफ-सफाई को देखा। कांवरियों को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साथ चल रहे अधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिया। इसके पूर्व उन्होंने स्टेशन के पश्चिमी छोर पर अप व डाउन पटरी पर सेफ्टी को लेकर जांच-पड़ताल करते कई चीजों को देखा। सुरक्षा को लेकर हर जरूरी बिंदु पर अधिकारी से आवश्यक जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक गिरीश प्रसाद सिंह, मंडल के रेल अधिकारी, अभियंता, आरपीएफ एवं जीआरपी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
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