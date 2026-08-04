Bhagalpur News: लखीसराय: अशोक धाम स्टेशन पर 12 ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी

Bhagalpur News: लखीसराय में रेलवे ने अशोक धाम रेलवे स्टेशन पर 12 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी है। यह निर्णय सावन मेला के दौरान बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को राहत देगा। यात्रियों को अब मनकठा या लखीसराय स्टेशन से पैदल चलने की जरूरत नहीं होगी।

Bhagalpur News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। स्थानीय ग्रामीणों की मांग और अशोक धाम मंदिर समिति के आवेदन पर रेलवे ने बड़ा निर्णय लेते हुए अशोक धाम रेलवे स्टेशन पर 12 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी है।

निर्णय का महत्व इस फैसले से सावन मेला में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब यात्रियों को मनकठा या लखीसराय स्टेशन से उतरकर रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चलने की मजबूरी नहीं रहेगी। जानकारी के अनुसार, सावन माह शुरू होने से एक दिन पहले पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) अशोक धाम मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान स्थानीय ग्रामीणों और मंदिर समिति के सदस्य मनोरंजन कुमार ने उन्हें आवेदन सौंपकर श्रद्धालुओं की समस्या से अवगत कराया।

ट्रेनों की सूची मंदिर के आचार्य ने भी दक्षिणा के रूप में पैसेंजर ट्रेनों के साथ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी, जिस पर जीएम ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। मनोरंजन कुमार ने बताया कि मंदिर के ठीक सामने बना नया अशोक धाम रेलवे स्टेशन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद यहां किसी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं था, जबकि करीब दो किलोमीटर दूर स्थित मनकठा स्टेशन पर अधिकांश ट्रेनों का ठहराव होता है। इसके कारण प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मनकट्ठा या लखीसराय स्टेशन पर उतरकर रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल अशोक धाम पहुंचते थे, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। उन्होंने बताया कि पूर्व में इसी मार्ग पर एक रेल दुर्घटना भी हो चुकी है।

श्रद्धालुओं के लिए सुविधा रेलवे द्वारा जिन 12 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी गई है, उनमें जसीडीह-मोकामा मेमू, मोकामा-जसीडीह मेमू, दानापुर-साहिबगंज स्पेशल, साहिबगंज-दानापुर स्पेशल, रक्सौल-देवघर एवं देवघर-रक्सौल श्रावणी मेला स्पेशल, आसनसोल-पटना एवं पटना-आसनसोल स्पेशल, मधुपुर-पटना एवं पटना-मधुपुर स्पेशल तथा आसनसोल-गोरखपुर एवं गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल शामिल हैं। रेलवे के इस निर्णय से सावन मेला के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। अब श्रद्धालु सीधे अशोक धाम रेलवे स्टेशन पर उतरकर बाबा भोलेनाथ के दरबार तक आसानी से पहुंच सकेंगे。