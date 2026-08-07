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Bhagalpur News: अररिया: मालगाड़ी की चपेट में आने से 52 वर्षीय मजदूर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया जिले में शुक्रवार को कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के बखरी आदिवासी टोला के निकट मालगाड़ी की चपेट में आने से 52 वर्षीय श्रमिक प्रताप मिश्र की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के परिजन डीएम से पाँच लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bhagalpur News: अररिया: मालगाड़ी की चपेट में आने से 52 वर्षीय मजदूर की मौत

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा की रिपोर्ट अररिया-सिल्लीगुड़ी रेलखंड पर कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के बखरी आदिवासी टोला के निकट शुक्रवार को 11 बजे दिन में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय अधेड़ मजदूर की मौत हो गयी। मृतक प्रताप मिश्र अररिया सदर प्रखंड स्थित ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के शरणपुर वार्ड संख्या तीन निवासी स्व चन्द्र मोहन मिश्र का बेटा था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों व रिश्तेदारों में कोहराम मच गया है। गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह प्रताप मिश्र बखरी आदिवासी टोला गया था।

लौटने के क्रम में वह रेल ट्रैक के बगल होकर घर आ रहा था। इसी दौरान अररिया की ओर से गलगलिया की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया। ठोकर लगने से वह दूर जा गिरा और मौके पर ही उनकी मौत हो गयी। स्थानीय ग्रामीणों ने शव को उनके घर पहुंचा। मृतक को पत्नी के अलावे दो पुत्र व दो पुत्री है। एक बेटी बिजली की शादी हो गई है। जबकि दो पुत्र रंजीत मिश्र व अमित मिश्र तथा एक पुत्री अन्नू कुमारी की शादी नहीं हुई है। घटना के बाद पत्नी रानी देवी, बेटी बिजली देवी व अन्नु कुमारी का रो रोकर बुरा हाल था। बड़ा बेटा रंजीत दूसरे राज्य में मजदूरी करने गया है। इधर ग्रामीण मनोज झा, प्रयाग झा, चन्देश्वरी प्रसाद यादव, काशी नाथ यादव ने डीएम से मृतक के परिजनों का पांच लाख रुपया अनुग्रह अनुदान राशि देने की मांग की है। वहीं इधर कुर्साकांटा थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। पता कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कहा कि पोस्टमार्टम के बाद में सरकार लाभ मिल सकेगा।

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