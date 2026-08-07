Bhagalpur News: लखीसराय: बड़ा रेल हादसा टला, दो ट्रेनों के बीच ट्रैक पर फंसे परीक्षार्थी

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। बड़हिया रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक संभावित बड़ा रेल हादसा उस समय टल गया, जब परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान रेलवे ट्रैक पर उतर गई। इसी बीच स्टेशन पर एक साथ विभिन्न लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही की स्थिति बनने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म संख्या दो से थ्रू गुरुमुखी एक्सप्रेस गुजर रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या एक की डाउन लाइन पर पटना जसीडीह लोकल ईएमयू के आगमन की सूचना थी, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या तीन की लूप लाइन पर धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पहले से खड़ी थी।

बताया जाता है कि परीक्षा के कारण स्टेशन पर यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक थी। प्लेटफॉर्म बदलने की जल्दबाजी में कई अभ्यर्थी और उनके परिजन निर्धारित फुटओवर ब्रिज का उपयोग करने के बजाय रेलवे ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान दोनों ओर ट्रेनों की आवाजाही की स्थिति बनने से ट्रैक पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे सुरक्षित स्थान की ओर भागते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग ट्रैक से निकलने के लिए दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, समय रहते स्थिति नियंत्रित हो गई और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इस घटना ने भीड़भाड़ वाले समय में स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की जाती रही है कि वे प्लेटफॉर्म बदलने के लिए केवल फुटओवर ब्रिज का ही उपयोग करें तथा किसी भी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास न करें, क्योंकि यह अत्यंत जोखिमपूर्ण और दंडनीय है।