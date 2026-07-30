Bhagalpur News: कटिहार : सदर अस्पताल में खत्म हुआ एआरवी वैक्सीन का स्टॉक, नोटिस चिपकाकर मरीजों को लौटाया

Bhagalpur News: कटिहार, एक संवाददाता। सदर अस्पताल में कुत्ता काटने के बाद लगाए जाने वाले एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का स्टॉक खत्म हो जाने से गुरुवार को मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैक्सीन लगवाने पहुंचे दर्जनों मरीजों को बिना इंजेक्शन लिए ही लौटना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने वैक्सीन काउंटर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया, जिसमें लिखा है कि एंटी रेबीज वेक्सीन (एआरवी) का इंजेक्शन समाप्त हो चुका है। उपलब्ध होने पर दिया जाएगा। नोटिस देखने के बाद मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना था कि यदि पहले ही इसकी सूचना दे दी जाती तो उन्हें अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ता।

कई मरीज दूर-दराज के क्षेत्रों से इंजेक्शन लेने पहुंचे थे, लेकिन स्टॉक खत्म होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल में हर महीने करीब चार हजार कुत्ता काटने के शिकार लोगों को एआरवी वैक्सीन लगाया जाता है। वहीं प्रतिदिन 150 से 200 मरीज एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेने अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में स्टॉक खत्म होने से बड़ी संख्या में मरीज प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. शंभू चौधरी ने बताया कि बुधवार तक एआरवी वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन गुरुवार से स्टॉक समाप्त हो गया। नई खेप की मांग विभाग को भेज दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 24 घंटे के भीतर वैक्सीन अस्पताल को उपलब्ध हो जाएगी, जिसके बाद मरीजों को फिर से नियमित रूप से इंजेक्शन दिया जाएगा। जीवनरक्षक एआरवी वैक्सीन की अचानक कमी से मरीजों की चिंता बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विभाग तय समय के भीतर वैक्सीन उपलब्ध करा पाता है या नहीं।