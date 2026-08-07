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Bhagalpur News: पूर्णिया:निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता के साथ तकनीकी मानकों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बिहार

Bhagalpur News: पूर्णिया:निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता के साथ तकनीकी मानकों की जांच

Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलों पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के अनुपालन, जल निकासी व्यवस्था, सड़क की उपयोगिता एवं अन्य संबंधित बिंदुओं का संयुक्त रूप से विस्तृत निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण दल में ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी डगरुआ तथा जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया शामिल थे। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र पूर्णिया अंतर्गत वार्ड 07 में 03 (तीन) पी•सी•सी• सड़क निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के अनुपालन, जल निकासी व्यवस्था, सड़क की उपयोगिता एवं अन्य बिंदुओं का संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण किया गया।

उक्त जाँच दल में सम्बंधित योजना के संवेदक रुपेश कुमार मेहरा, जिला कल्याण पदाधिकारी पूर्णिया, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी क़सबा एवं सहायक अभियंता शामिल थे। निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं जनहित से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने के दृष्टिगत सरकार द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता की जांच वरीय पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार करायी जा रही है।

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