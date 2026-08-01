Bhagalpur News: पूर्णिया: कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना : चालू वित्तीय वर्ष में निगम के किसी भी वार्ड के व्यक्ति योजना से लाभान्वित नहीं

Bhagalpur News: पूर्णिया से धारज की रिपोर्ट नगर निगम पूर्णिया में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण में प्रगति लाने एवं सभी वार्डों में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से अच्छादित करने को लेकर उप नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक द्वारा सभी वार्डों के वार्ड पार्षद, वार्ड पर्यवेक्षक एवं विकास मित्रों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। नगर निगम पूर्णिया में लगभग 21 प्रतिशत पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण लम्बित है। इस संबंध में विभाग द्वारा 14 अगस्त तक समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में सभी वार्ड पार्षद, विकास मित्र, वार्ड पर्यवेक्षक को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सीएससी के माध्यम से शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण तत्काल पेंशन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। इसलिए वैसे लाभुकों की प्राथमिकता के आधार पर जीवन प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक है। बैठक में सहायक निदेशक अमरेश कुमार द्वारा बताया गया कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजनान्तर्गत बीपीएल परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर दाह-संस्कार-अंत्येष्टि क्रिया के लिए 3000 रूपये का लाभ दिया जाता है, किन्तु इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम पूर्णिया अंतर्गत किसी भी वार्ड के व्यक्ति को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है। विदित हो कि विभाग द्वारा सभी वार्डों में शत-प्रतिशत योजना का लाभ देने हेतु लक्ष्य रखा गया है। सभी वार्ड पार्षद, विकास मित्र, वार्ड पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में अभिरूचि लेते हुए सभी वार्डों में शत-प्रतिशत लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।