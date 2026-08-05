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Bhagalpur News: पूर्णिया: 7892 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया जिले में बुधवार को 7892 LPG गैस सिलेंडर का वितरण हुआ। जिला प्रशासन ने एजेंसियों को शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Bhagalpur News: पूर्णिया: 7892 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण

Bhagalpur News: पूर्णिया। पूर्णिया जिले में बुधवार को कुल 7892 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में जिला अंतर्गत गैस वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है। शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित गैस एजेंसियों को दिया गया है। ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार कि परेशानी उत्पन्न नहीं हो सके। अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि एजेंसियों के पास कुल 11492 गैस सिलेंडर स्टॉक में है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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