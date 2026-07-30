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Bhagalpur News: पूर्णिया : पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ऊंचा करने का काम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 3 के ऊंचीकरण का काम शुरू हो गया है। यह परियोजना लगभग 4 करोड़ 42 लाख 53 हजार रुपये की लागत से की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर शेड, बाउंड्री, शौचालय और पानी की बूथ भी बनाई जाएगी।

Bhagalpur News: पूर्णिया : पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ऊंचा करने का काम शुरू

Bhagalpur News: पूर्णिया। पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ऊंचा करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 एवं 3 का ऊंचीकरण किया जाएगा। इस पर लगभग 4 करोड़ 42 लाख 53 हजार खर्च किए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर यात्री शेड के अलावा बाउंड्री, शौचालय एवं वाटर बूथ की भी व्यवस्था की जाएगी।

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