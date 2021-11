दिल्ली से भागलपुर 23 घंटे में दूरी तय करेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

Puja special train will cover the distance from Delhi to Bhagalpur in 23 hours

लखीसराय पूर्व मध्य रेलवे ने पूजा को देखते हुए दो दर्जन से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का फैसला किया है। कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, तो कुछ का एक से दो दिनों के भीतर होना है। कुल 28 ट्रेनों में एकमात्र ट्रेन किऊल मेल लाइन होकर गुजरेगी, जो लखीसराय व आसपास के यात्रियों के लिए सफर में सहायक होगी। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी ट्रेनों की सूची में 01612 दिल्ली-भागलपुर और 01611 भागलपुर-दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन क्रमश: छह नवंबर और सात नवंबर को किया जाना है। दिल्ली से यह ट्रेन शाम छह बजे खुलेगी जो पटना के रास्ते अगले दिन भागलपुर शाम 6.40 में पहुंचेगी। वहीं भागलपुर से सात नवंबर को यह ट्रेन रात 10 बजे खुलेगी और पटना के रास्ते अगले दिन साढ़े नौ बजे दिल्ली पहुंचेगी। ये ट्रेन दिल्ली और भागलपुर के बीच कुल 13 स्टेशनों पर रूकेगी। इनमें दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, राय बरेली, प्रतापगढ़, वारानसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना, किऊल, जमालपुर, सुलतानगंज के बाद भागलपुर में आकर रूकेगी। खासबात यह होगी कि दिल्ली से भागलपुर या फिर भागलपुर से दिल्ली जाने वाले यात्री महज 24 घंटे के भीतर अपना सफर पूरा सकेंगे। दिल्ली से भागलपुर के बीच मात्र 13 स्टॉपेज होने के कारण यात्रियों को काफी सहूलित होने वाली है। पटना से किऊल के बीच कोई स्टॉपेज नहीं है, जबकि भागलपुर तक में जमालपुर व सुलतानगंज दो मात्र स्टॉपेज दिए गए हैं।

पूजा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को सुविधा, दिल्ली, भागलपुर

Pooja special train, convenience for passengers, Delhi, Bhagalpur