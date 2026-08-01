Bhagalpur News: लालूचक: मासूम बच्चों के हत्यारे की अब तक गिरफ्तारी नहीं

Bhagalpur News: फॉलोअप डर के मारे अधिकांश घरों के लोगों ने जागकर बिताई रात ग्रामीणों ने कहा,

Bhagalpur News: नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के लालूचक इलाके में विगत 17 दिनों के भीतर तीन साल के दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। शुक्रवार को जब हिन्दुस्तान की टीम घटना के दूसरे दिन इलाके में लोगों की आपबीती जानने पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए और कहने लगे पूरी रात जागकर अपने बच्चों की जान को हमने सुरक्षित किया है। मासूमों का हत्यारा सुभाष मंडल के डर से एक भी परिवार के लोग चैन से सोए नहीं हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुभाष की करतूत इतनी भयावह है कि हमें अब ये डर सताने लगा है कि उसके घर में उसकी बहन का एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि गांव वालों को फंसाने की नीयत से वह अपने भांजे-भांजी की जान ले ले। इसी मुद्दे पर महावीर स्थान में बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान ग्रामीण कहने लगे कि गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन अबतक अभियुक्त सुभाष मंडल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं जब नाथनगर इंस्पेक्टर ने पहुंचकर जल्द सुभाष की गिरफ्तारी का दावा किया तो ग्रामीणों की भीड़ का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और कहने लगे जबतक मुख्य आरोपित गिरफ्तार नहीं होगा तबतक पुलिस लालूचक इलाके में ही रात दिन कैम्प करेगी।

पुलिस की कार्रवाई नाथनगर इंस्पेक्टर अभय शंकर सदल बल अभियुक्त सुभाष मंडल के घर पहुंचे। जहां अकेले घर में उसकी एक भांजी मिली। जिसे महिला पुलिस बुलाकर ग्रामीणों के सामने सुरक्षित थाना भेजा। इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि सुभाष मंडल का एक भांजा पहले से थाना पर है। उन्होंने घर के अंदर से मवेशी को बाहर निकलवाया और नया ताला चाबी मंगवाकर घर में लगवाने का निर्देश अन्य पदाधिकारी को दिया। इसी बीच अभियुक्त सुभाष की बहन मौके पर आ गई और कहने लगी मेरा दोनों बच्चा मेरे साथ रहेगा। हम घर में रहेंगे। दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उसकी है। इंस्पेक्टर ने उक्त महिला का वीडियो पर बयान लिया। इसके बाद बच्चों को उसे सुपुर्द किया।

घटना का विवरण बुद्धूचक नदी किनारे है अभियुक्त का घर, ग्रामीणों के मुताबिक सुबह आया था

कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि अभियुक्त सुभाष मंडल का घर नदी किनारे बोरिंग के पास पड़ता है। शुक्रवार सुबह उसे गांव के एक दो लोगों ने घर की तरफ आते देखा था। उसके खौफ से किसी ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। अभियुक्त के घर के पास एक व्यक्ति ने बताया कि वह हमेशा हथियार साथ में रखता है। जो उसका विरोध करेगा उसके बच्चे की जिंदगी खतरे में आ जाएगी।

पुलिस की कार्रवाई जारी तकनीकी अनुसंधान के जरिए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। ग्रामीणों के सहयोग के लिए एक सेक्शन फोर्स की तैनाती भी गांव में की गई है। घटना में दो नामजद अभियुक्त सुभाष मंडल की प्रेमिका सुलेखा देवी और उसके पिता मुकेश उर्फ भूलो मंडल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जल्द मुख्य अभियुक्त की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

- राकेश कुमार, नगर डीएसपी 2