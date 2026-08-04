Bhagalpur News: नाथनगर में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, आगजनी
Bhagalpur News: भागलपुर में बच्चे की हत्या के मामले में आक्रोश बढ़ गया है। लोग मुख्य अभियुक्त सुभाष मंडल की थाना में पेशी की मांग कर रहे हैं। थाने के सामने सड़क पर आगजनी और नारेबाजी की जा रही है। महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने थाने को घेर लिया है, जबकि पुलिस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है।
Bhagalpur News: 04, मंगलवार, भागलपुर। बच्चे की हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। कथित हत्यारे को थाना में लोगों के सामने लाने की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर दी है। टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नाथनगर थाने में बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित होकर पहुंचे है। लोगों की मांग है कि मुख्य अभियुक्त सुभाष मंडल जो गिरफ्तार हुआ है। उसे थाना लाया जाय। नाथनगर इंस्पेक्टर द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की फोटो भी भेजी गई, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। महिलाओं ने थाना घेर लिया है। पुलिस समझाने में जुटी है। लोग नहीं मान रहे हैं।
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