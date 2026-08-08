Bhagalpur News: अररिया : जनता दरबार में भूमि विवाद और राजस्व मामलों की हुई सुनवाई

Bhagalpur News: फारबिसगंज में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद, अतिक्रमण एवं राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। आवेदकों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। डीसीएलआर और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामलों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Bhagalpur News: फारबिसगंज (अररिया) से अंजनी गौतम की रिपोर्ट फारबिसगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण वाद एवं राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान विभिन्न पंचायतों से पहुंचे एक दर्जन से अधिक आवेदकों ने अपनी-अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।

जनता दरबार का निरीक्षण जनता दरबार के दौरान फारबिसगंज के डीसीएलआर ने भी मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम का निरीक्षण किया तथा कई मामलों की सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों से मामलों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भूमि विवाद से संबंधित सुनवाई अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार एवं अंचल निरीक्षक राज रंजन भास्कर ने भी भू-विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई की। इस दौरान अलग-अलग पंचायतों से पहुंचे लोगों ने भूमि की पैमाइश, अतिक्रमण, जमीन से जुड़े विवाद सहित राजस्व विभाग से संबंधित मामलों को लेकर आवेदन दिया।

आवेदनों की गंभीरता से सुनवाई सीओ पंकज कुमार ने बताया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों को गंभीरता से लिया गया है। प्राप्त आवेदनों को संबंधित राजस्व कर्मचारियों को सौंपते हुए स्थल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा।

महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में जनता दरबार जनता दरबार में अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को बारी-बारी से सुनी तथा संबंधित मामलों में आवश्यक कागजात और तथ्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों के त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन के लिए जनता दरबार का आयोजन महत्वपूर्ण माध्यम है। इस मौके पर विभिन्न पंचायतों के राजस्व कर्मचारी सहित अंचल कार्यालय के कर्मी मौजूद थे।