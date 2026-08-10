Bhagalpur News: किशनगंज : एसपी ऑफिस सहित सभी थाना में हुआ जनसुनवाई कार्यक्रम
Bhagalpur News: किशनगंज। संवाददाता प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को जिले के सभी थाना में जनसुनवाई कार्यक्रम
Bhagalpur News: किशनगंज। संवाददाता प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को जिले के सभी थाना में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।साथ ही एसपी कार्यालय में भी जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।इसी कड़ी में सोमवार को भी जिले के सभी थाना में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।उक्त जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंच कर फरियादी अपनी समस्याएं बता रहे थे।वहीं एसपी कार्यालय में भी जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर फरियादी अपनी समस्याएं बता रहे थे। कोई जमीन संबंधित समस्या को लेकर पहुंचा था,कोई घरेलू झगड़े तो कोई मारपीट सहित अन्य समस्याओं को लेकर पहुंचा था।एसपी संतोष कुमार ने कहा कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।ऐसे
तो किसी भी दिन लोग अपनी समस्याएं लेकर आ सकते है। सोमवार और शुक्रवार को विशेष रूप से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
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