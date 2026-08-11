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Bhagalpur News: डीडीसी ने जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में, डीडीसी रवि राकेश ने सोमवार को एक जनता दरबार का आयोजन किया जहाँ 25 नागरिकों ने अपनी समस्याएँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन आमजन की समस्याओं का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Bhagalpur News: डीडीसी ने जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। डीडीसी रवि राकेश ने सोमवार को जनता दरबार आयोजित कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की। जनता दरबार में कुल 25 आवेदन प्राप्त हुए। डीडीसी ने समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।जनता दरबार में प्राप्त 25 आवेदनों को संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जनता दरबार के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

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