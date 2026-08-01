Bhagalpur News: किशनगंज : जनता दरबार में 14 भूमि विवादों की सुनवाई, 10 मामलों का निष्पादन
Bhagalpur News: ठाकुरगंज में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन हुआ, जहां राजस्व अधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में भूमि विवादों की सुनवाई की गई। कुल 14 मामलों में से 10 का निष्पादन वहीं किया गया। राजस्व अधिकारी ने पक्षों से दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने की अपील की।
Bhagalpur News: ठाकुरगंज (किशनगंज) से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार कक्ष में शनिवार को राजस्व अधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 10 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष चार मामलों में आवश्यक अभिलेखों और जांच के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई।सुनवाई के दौरान दखल-कब्जा से संबंधित विवाद, बंदोबस्ती जमीन पर अतिक्रमण, एक ही जमीन को दोबारा बेचने से उत्पन्न विवाद तथा आर.एस. खाता एवं चक खाता से जुड़े दखल-कब्जा संबंधी मामलों पर विस्तार से विचार किया गया।
राजस्व अधिकारी ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक निर्देश दिए।राजस्व अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि भूमि विवादों का त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित पक्षों से आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने तथा निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहने की अपील की, ताकि लंबित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन किया जा सके। जनता दरबार में राजस्व कर्मी एवं संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
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