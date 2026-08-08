Bhagalpur News: मधेपुरा : जनता दरबार में आए 11 मामले में 5 का हुआ निष्पादन
Bhagalpur News: कुमारखंड (मधेपुरा) में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें थानाध्यक्ष रंजन कुमार की देखरेख में 11 जमीन विवाद मामलों की सुनवाई की गई। आरओ वीरेंद्र बिप्रोहित ने मौके पर पांच मामलों का निपटारा किया और बाकी मामलों के लिए आदेश जारी किए। इस दौरान जमीन विवाद से जुड़े पक्ष भी उपस्थित थे।
Bhagalpur News: कुमारखंड (मधेपुरा) से आशीष ठाकुर की रिपोर्ट अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को जनता दरबार आयोजित किया गया। कुमारखंड थानाध्यक्ष रंजन कुमार की देखरेख में आयोजित जनता दरबार में कुमारखंड, श्रीनगर व भतनी थाना क्षेत्र के 11 जमीन विवाद से संबंधित मामले आए। मौके पर आरओ वीरेंद्र बिप्रोहित ने सभी मामलों का बारी बारी से अवलोकन किया। उन्होंने पांच मामलों का आन द स्पॉट निष्पादन किया और शेष 6 मामले में अलग-अलग आदेश संबंधित राजस्व कर्मचारी व दोनों पक्षों को दिए। इस दौरान थानाध्यक्ष रंजन कुमार, पीएलभी जीतेंद्र कुमार व कृष्ण कुमार सहित जमीन विवाद मामले के दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहे।
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