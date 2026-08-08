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Bhagalpur News: बांका: भूमि विवाद के निष्पादन को लेकर जनता दरबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका के प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में भूमि विवादों के त्वरित निष्कासन के उद्देश्य से जनता दरबार का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने जमीन से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की, ताकि विवाद का निष्पक्ष समाधान किया जा सके।

Bhagalpur News: बांका: भूमि विवाद के निष्पादन को लेकर जनता दरबार

Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट भूमि विवाद से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने जमीन से संबंधित अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। इनमें जमीन पर कब्जा, सीमांकन, बंटवारा, रास्ते तथा आपसी विवाद से जुड़े मामले शामिल रहे। अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ली। कई मामलों में दोनों पक्षों से आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि विवाद का निष्पक्ष तरीके से समाधान किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि भूमि विवाद के मामलों में सभी पक्षों की बात सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जनता दरबार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना है। मौके पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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