Bhagalpur News: बांका: भूमि विवाद के निष्पादन को लेकर जनता दरबार
Bhagalpur News: बांका के प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में भूमि विवादों के त्वरित निष्कासन के उद्देश्य से जनता दरबार का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने जमीन से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की, ताकि विवाद का निष्पक्ष समाधान किया जा सके।
Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट भूमि विवाद से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने जमीन से संबंधित अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। इनमें जमीन पर कब्जा, सीमांकन, बंटवारा, रास्ते तथा आपसी विवाद से जुड़े मामले शामिल रहे। अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ली। कई मामलों में दोनों पक्षों से आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि विवाद का निष्पक्ष तरीके से समाधान किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि भूमि विवाद के मामलों में सभी पक्षों की बात सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जनता दरबार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना है। मौके पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें