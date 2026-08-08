Bhagalpur News: बांका: फुल्लीडुमर अंचल कार्यालय में आज जनता दरबार
Bhagalpur News: बांका में शनिवार को फुल्लीडुमर अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम अंचलाधिकारी प्रशांत शांडिल की उपस्थिति में होगा, जहां ग्रामीण अपनी समस्याओं, विशेष रूप से भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। अधिकारियों ने कागजात के साथ उपस्थित होने की अपील की है।
Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट फुल्लीडुमर अंचल कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। जनता दरबार का आयोजन अंचलाधिकारी प्रशांत शांडिल की उपस्थिति में होगा। इसमें क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना जाएगा। विशेष रूप से भूमि एवं राजस्व से जुड़े मामलों के निष्पादन पर प्राथमिकता दी जाएगी। जनता दरबार में ग्रामीण अपने आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज के साथ पहुंचकर अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। अंचल प्रशासन की ओर से लोगों की शिकायतों का नियमानुसार समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने संबंधित मामलों के पक्षकारों से आवश्यक कागजात के साथ उपस्थित होने की अपील की है, ताकि मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।
जनता दरबार के आयोजन का उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक कार्यालयों का बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना है। मौके पर अंचल कार्यालय के संबंधित कर्मी भी मौजूद रहेंगे।
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