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Bhagalpur News: पूर्णिया : जनता दरबार में 12 मामलों का निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: केनगर प्रखंड में भू विवाद एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार आयोजित किया गया। इसमें अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा और राजस्व अधिकारी भवेश कुमार सिंह ने 24 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से 12 का समाधान किया गया। पुलिस ने पक्षकारों को विवाद न उत्पन्न करने की चेतावनी दी है।

Bhagalpur News: पूर्णिया : जनता दरबार में 12 मामलों का निष्पादन

Bhagalpur News: केनगर (पूर्णिया) से महानंद विश्वास की रिपोर्ट। शनिवार को केनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित सदभावना सभागार में भू विवाद एवं अन्य समस्या के समाधान को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। आयोजित जनता दरबार की अध्यक्षता अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा एवं राजस्व अधिकारी भवेश कुमार सिंह द्बारा संयुक्त रूप से किया गया। जनता दरबार में केनगर एवं चम्पानगर और मरंगा सहित कुल 3 थाना क्षेत्र के फरियादी शामिल थे। आर ओ भवेश कुमार सिंह ने बताया कि कुल 24 मामलों की सुनवाई कर 12 मामले का निष्पादन कर दिया गया है तथा शेष मामले की सुनवाई एवं निष्पादन आगामी आयोजित जनता दरबार में किया जाएगा।

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इस अवसर पर सबंधित थाना के पुलिस अधिकारियों ने पक्षकारों को निर्देश दिया कि फैसले के विरुद्ध कोई पक्ष किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति भंग होने की स्थिति में जांच में दोषी पाए जाने वाले पक्षकारों के विरुद्ध एक पक्षीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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