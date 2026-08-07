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Bhagalpur News: सहरसा: अधूरी कांवरिया पथ पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सिमरीबख्तियारपुर में ग्रामीणों ने बाबा मटेश्वरधाम जाने वाले मुख्य कांवरिया पथ के अधूरे निर्माण पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग की, क्योंकि बारिश से कीचड़ और जलजमाव से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। चेतावनी दी गई कि अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

Bhagalpur News: सहरसा: अधूरी कांवरिया पथ पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सिमरीबख्तियारपुर, एक प्रतिनिधि। बाबा मटेश्वरधाम जाने वाले मुख्य कांवरिया पथ का निर्माण अधूरा रहने से शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण सरोजा चौक पर जुटे और सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू कर पूरा नहीं कराया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि सावन और भाद्र मास में बाबा मटेश्वरधाम में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बावजूद मुख्य कांवरिया पथ अधूरा रहने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ और जलजमाव हो गया है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है तथा दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि श्रावणी मेला शुरू होने से पहले सड़क निर्माण पूरा कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन संवेदक ने बीच में ही काम बंद कर दिया। प्रदर्शन में दिवाकर सिंह, नवल सिंह, अमरजीत राय, सुभाष ठाकुर, रंजीत साह, मिठू सिंह, मोनू सिंह, श्रवण राय समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। सभी ने जिला प्रशासन से अविलंब सड़क निर्माण पूरा कराने की मांग की।

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