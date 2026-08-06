Bhagalpur News: ईओ हत्याकांड के विरोध में नपं कार्यालय बंद
Bhagalpur News: अकबरनगर में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के खिलाफ नगर निकाय कर्मियों ने बुधवार को कार्यालय बंद रखा। इसके कारण आम जनता को बिना काम लौटना पड़ा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि यह हड़ताल राज्यभर में की गई।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। औरंगाबाद जिले के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में नगर निकाय कर्मियों के आह्वान पर बुधवार को नगर पंचायत अकबरनगर का कार्यालय पूरी तरह बंद रहा। कार्यालय बंद रहने के कारण विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे आमलोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। नपं अकबरनगर के कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में नगर निकाय संघ के आह्वान पर राज्यभर के नगर पंचायत एवं नगर परिषद कार्यालयों में कार्य का बहिष्कार किया गया। इसी के तहत अकबरनगर में भी पूरे दिन कामकाज बाधित रखा गया।
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