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Bhagalpur News: सुपौल : एनएच 27 पर किसान की मौत से भड़का गुस्सा, घंटों जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुपौल से नवीन की रिपोर्ट: डायल-112 वाहन में गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़ हरियाही के

Bhagalpur News: सुपौल : एनएच 27 पर किसान की मौत से भड़का गुस्सा, घंटों जाम

Bhagalpur News: सुपौल से नवीन की रिपोर्ट: डायल-112 वाहन में गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़

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किसान की मौत

हरियाही के किसान देव नारायण राउत की कंटेनर की टक्कर से मौके पर ही हो गई मौत

ग्रामीणों का प्रदर्शन

ओवरब्रिज निर्माण व कथित अवैध वसूली पर रोक की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

एसडीएम-एसडीपीओ ने संभाला मोर्चा, दोपहर तक जाम नहीं खुला

सुपौल। हिंदुस्तान संवाददाता

जिले के हरियाही तिलयुगा नदी के पास एनएच 27 पर गुरुवार को कंटेनर की टक्कर से एक किसान की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ एनएच 27 को को जाम कर दिया। कई घंटे तक सड़क पर आवागमन ठप रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन के दौरान डायल-112 के एक वाहन में तोड़फोड़ की भी सूचना है। समाचार लिखे जाने तक जाम जारी था और शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया था।

हादसे की जानकारी

जानकारी के अनुसार हरियाही गांव के वार्ड 7 निवासी किसान देव नारायण राउत खेत से साइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजमार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि इस क्षेत्र में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के स्थायी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हरियाही के पास ओवरब्रिज निर्माण कराने और एनएच 27 पर कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि इन समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। सूचना मिलते ही निर्मली के एसडीएम, एसडीपीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर जाम समाप्त कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसी दौरान कुछ उग्र लोगों ने डायल-112 के वाहन में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के साथ लोगों को समझाने का प्रयास जारी रखा.

प्रशासन का प्रयास

दोपहर बाद करीब ढाई बजे तक प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता चल रही थी। जाम के कारण

एनएच 27 पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा और दोनों ओर फंसे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किसान देव नारायण राउत की मौत कैसे हुई?
किसान देव नारायण राउत खेत से लौटते समय तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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