Bhagalpur News: किशनगंज : चेहल्लुम पर्व को लेकर सदर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित

Bhagalpur News: सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील (शैलेश ओझा की रिपोर्ट) ​किशनगंज। संवाददाता

Bhagalpur News: सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील (शैलेश ओझा की रिपोर्ट)

​किशनगंज। संवाददाता

बैठक का आयोजन ​चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अनिकेत कुमार ने की। इस दौरान शहर की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रबुद्ध नागरिकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।​बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान, सदर सीओ राहुल कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर आर. बी. रॉय और सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार की मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए।

सुरक्षा और साफ-सफाई की अपील बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम अनिकेत कुमार ने कहा कि किशनगंज हमेशा से कौमी एकता और शांति की मिसाल रहा है।चेहल्लुम शहादत और संदेश का पर्व है, इसलिए सभी लोग इसे आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाएं। उन्होंने जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की अपील करते हुए कहा कि शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ-साथ समाज के प्रबुद्ध लोगों की भी है। साथ ही, उन्होंने पर्व के दौरान शहर में विशेष साफ-सफाई और निर्बाध व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।​

सुरक्षा व्यवस्था का विवरण एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि चेहल्लुम को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। संवेदनशील व चिन्हित स्थानों पर पुलिस पदाधिकारियों एवं अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।​ बैठक में पार्षद मनीष जालान, देवेन यादव, जदयू नेता बुलंद अख्तर हाशमी, राजद नेता उस्मान गनी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष इमाम अली चिंटू, पार्षद प्रतिनिधि शफी, जमशेद आलम, अंजार आलम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।