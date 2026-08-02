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Bhagalpur News: बांका: अठमाहा गांव में आज होगा अंगिका पुस्तक का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका जिले के संतोष क्षेत्र के अठमाहा गांव में अंगिका भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में अंगिका भाषा पर आधारित नई पुस्तक का लोकार्पण होगा, और साहित्यकार व स्थानीय लोग इसमें भाग लेंगे। इसकी मदद से युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा से जुड़ सकेगी।

Bhagalpur News: बांका: अठमाहा गांव में आज होगा अंगिका पुस्तक का लोकार्पण

Bhagalpur News: बांका से संतोष क्षेत्र के अठमाहा गांव में रविवार को अंगिका भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अंगिका भाषा पर आधारित नई पुस्तक का लोकार्पण किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि कार्यक्रम में साहित्यकार, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वक्ता अंगिका भाषा के संरक्षण और विकास पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। आयोजकों ने क्षेत्र के साहित्य प्रेमियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय भाषा और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी तथा युवा पीढ़ी भी अपनी मातृभाषा से जुड़ सकेगी।

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