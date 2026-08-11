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Bhagalpur News: पीएम सूर्य घर निर्माण के लिए ऋण रद्दीकरण का कारण बताएंगे बैंकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: डीएम ने ऋण के लिए प्राप्त एवं अस्वीकृत आवेदनों का बैंकवार ब्योरा तलब किया अनावश्यक

Bhagalpur News: पीएम सूर्य घर निर्माण के लिए ऋण रद्दीकरण का कारण बताएंगे बैंकर

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। डीएम अलंकृता पांडे ने सोमवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं पीएम सूर्य घर योजना की जिलास्तरीय समीक्षा की। डीएम ने सभी संबंधित बैंकों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ऋण के लिए प्राप्त और अस्वीकृत आवेदनों का बैंकवार एवं कारणवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। बैंकों को यह स्पष्ट रूप से बताने को कहा गया कि कितने ऋण आवेदन किस कारण से अस्वीकृत किए गए हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि वर्तमान में प्राप्त होने वाले पात्र ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित अथवा अस्वीकृत नहीं किया जाए और योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। साथ ही, पूर्व में अस्वीकृत किए गए ऋण आवेदनों की भी पुनः समीक्षा करने को कहा गया।

प्रखंड स्तर पर सोलर मेला आयोजित करने का निर्देश

डीएम ने प्रखंड स्तर पर सोलर मेला आयोजित करने का निर्देश दिया। सोलर मेला के माध्यम से आम लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी, योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया, बैंक ऋण एवं सोलर प्लांट लगाने से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस योजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना के पात्र उपभोक्ताओं, जिनके पास पक्का मकान एवं सोलर प्लांट लगाने योग्य छत उपलब्ध है, उनके घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। भागलपुर में इस कार्य के लिए सेन एंड पंडित वोल्टेज कंट्रोलर एंड स्टेबलाइजर को कार्य दिया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसी को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार बोरियो, शहरी, पूर्वी एवं नवगछिया के कार्यपालक अभियंता आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
ऋण के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सोलर मेला के माध्यम से आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी।
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