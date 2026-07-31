Bhagalpur News: श्रावणी मेला में लापरवाही पर पांच पदाधिकारियों को शोकॉज

Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने नमामि गंगे घाट, अजगैवीनाथ मंदिर गंगा घाट सहित धांधी बेलारी व मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर जायजा लिया। एसडीओ, एसडीपीओ एवं अन्य वरीय प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने सुल्तानगंज मेला क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नमामि गंगे घाट, ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया गया।

जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता, जवाबदेही एवं समन्वय के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में कुछ गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। नमामि गंगे घाट पर निर्धारित 80 चौकी के स्थान पर लगभग 250 चौकी की उपस्थिति पाई गई, जो स्पष्ट रूप से निर्देशों के उल्लंघन का मामला है। वहीं, रेलवे स्टेशन एवं आरओबी के समीप स्थित ड्रॉप गेट/बैरिकेड पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी संबंधित पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं थे अथवा कार्यस्थल छोड़कर चले गए थे।इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला योजना पदाधिकारी, भागलपुर हेमलता कुमारी, सहायक निदेशक सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर, अंचल अधिकारी सुल्तानगंज विकास कुमार, संचालक प्रबंधक, भागलपुर तथा विशाल कुमार प्रभारी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, सबौर से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावणी मेला जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।