Bhagalpur News: लखीसराय: 15 अगस्त को गांधी मैदान में शान से होगा ध्वजारोहण, तीसरे दिन चार टुकड़ियों ने किया परेड का रिहर्सल

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को गांधी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। शनिवार को गांधी मैदान में लगातार तीसरे दिन परेड एवं ध्वजारोहण समारोह को लेकर रिहर्सल कराया गया। इससे पहले 6 अगस्त को पुलिस लाइन के सभागार में रिहर्सल हुआ उसके बाद 7 अगस्त को गांधी मैदान में और तीसरे दिन भी गांधी मैदान में रिहर्सल कराया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक जवानों ने कदम से कदम मिलाकर परेड का अभ्यास किया। रिहर्सल के दौरान बीएमपी की महिला बटालियन, जिला पुलिस बल की महिला बटालियन, जिला पुलिस बल की पुरुष बटालियन और होमगार्ड जवानों की बटालियन ने हिस्सा लिया।

सभी टुकड़ियों को सार्जेंट सौरभ कुमार के नेतृत्व में परेड की विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। जवानों को कदमताल, अनुशासन, मार्च पास्ट और सलामी सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का बारीकी से अभ्यास कराया गया।स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में परेड को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जवानों को बार-बार अभ्यास कराया जा रहा है। रिहर्सल के दौरान जवानों को एक साथ कदम मिलाकर चलने, निर्धारित स्थान पर पहुंचने और अधिकारियों को सलामी देने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सार्जेंट के नेतृत्व में जवानों को परेड के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया। वहीं, ध्वजारोहण की प्रक्रिया को लेकर भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया। तिरंगा झंडा बांधने, पाइप में रस्सी लगाने, झंडे को निर्धारित तरीके से मोड़ने और बांधने सहित अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। झंडारोहण के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए पूरी प्रक्रिया का बारीकी से अभ्यास कराया गया।इधर, जिला प्रशासन के नेतृत्व में गांधी मैदान को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयार करने का कार्य भी जारी है। नगर परिषद के कर्मियों द्वारा मैदान में घास की कटाई, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। समारोह स्थल को व्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है।स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में बेहतर परेड और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ध्वजारोहण सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में भी रिहर्सल जारी रहने की संभावना है।