Bhagalpur News: बांका: पहली सोमवारी को लेकर शिवालयों में तैयारियां अंतिम चरण में
Bhagalpur News: सावन की पहली सोमवारी को लेकर बांका के शिवालयों में तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों की सफाई, रंगाई, विद्युत सज्जा और पूजा-अर्चना की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पेयजल, सुरक्षा और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट सावन की पहली सोमवारी को लेकर प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन, विद्युत सज्जा और पूजा-अर्चना की विशेष व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पेयजल, सुरक्षा और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर समितियों के साथ स्थानीय प्रशासन भी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। पहली सोमवारी पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के लिए पहुंचने की संभावना है। पूरे क्षेत्र के शिवालयों में भक्तिमय माहौल बना हुआ है।
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