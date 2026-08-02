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Bhagalpur News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बाल संसद ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोराडीह के मध्य विद्यालय जगदीशपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए बाल संसद की बैठक आयोजित की गई। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सक्रिय बाल संसद के महत्व पर बल देते हुए समारोह की रूपरेखा तैयार की। बैठक में बाल संसद के नेता और शिक्षिका भी शामिल थीं।

Bhagalpur News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बाल संसद ने की बैठक

Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता मध्य विद्यालय जगदीशपुर में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बाल संसद की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि जिस विद्यालय में सक्रिय बाल संसद होते हैं वह विद्यालय जागृत रहता है। बाल संसद की बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी रूपरेखा तैयार किया गया। मौके पर बाल संसद प्रधानमंत्री श्रेया कुमारी, उप प्रधानमंत्री रितु कुमारी, शिक्षा मंत्री परी कुमारी, शिक्षिका प्रज्ञा, शाहिना खातून, प्रतिमा मिश्रा मौजूद थे।

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