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Bhagalpur News: कटिहार: 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर नगर आयुक्त ने किया राजेन्द्र स्टेडियम का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार के नगर आयुक्त संतोष कुमार ने 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राजेन्द्र स्टेडियम में सफाई, मंच व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की जांच की। नगर आयुक्त ने सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया ताकि समारोह गरिमापूर्ण और सफल हो सके।

Bhagalpur News: कटिहार: 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर नगर आयुक्त ने किया राजेन्द्र स्टेडियम का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

Bhagalpur News: कटिहार। नगर आयुक्त संतोष कुमार ने आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजेन्द्र स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने स्टेडियम परिसर की साफ-सफाई, मंच व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, प्रवेश एवं निकास मार्ग सहित अन्य आवश्यक तैयारियों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।नगर आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है और इसके आयोजन में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि समारोह गरिमापूर्ण, व्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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