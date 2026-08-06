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Bhagalpur News: नए मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर के वार्ड 4 के पुराने विषहरी मंदिर में नए मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और आयोजन समिति का उद्देश्य महोत्सव भव्य एवं श्रद्धापूर्ण तरीके से संपन्न करना है। मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा 17 अगस्त 2026 को होगी।

Bhagalpur News: नए मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज

Bhagalpur News: अकबरनगर। अकबरनगर के वार्ड संख्या चार स्थित पुराने बस स्टैंड के पास अवस्थित श्री-श्री 108 पुराने विषहरी मंदिर में नए मंदिर की मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। आयोजन समिति द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य एवं श्रद्धापूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। मंदिर समिति के अनुसार, आगामी 12 अगस्त 2026 को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 17 अगस्त को नए मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं की मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी।

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