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Bhagalpur News: सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने मेयर से की मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फोटो भागलपुर, वरीय संवाददाता। चेहल्लुम त्योहार की तैयारियों को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का एक

Bhagalpur News: सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने मेयर से की मुलाकात

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। चेहल्लुम त्योहार की तैयारियों को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल मेयर डॉ. बसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉ. सलाहउद्दीन अहसन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने त्योहार के महत्व और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। कमेटी ने हर वर्ष की तरह इस बार भी सभी इमामबाड़ों, अखाड़ा मार्गों पर साफ-सफाई, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव, समुचित लाइटिंग तथा टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति की मांग रखी। मेयर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा सभी तैयारिया़ समय पर पूरी की जाएंगी। प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी संयोजक महबूब आलम, सह संयोजक प्रो. एजाज अली रोज, मिंटू कलाकार, सैयद जियाउल हक, मो. इम्तियाज उल हक, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सैफुल्लाह अंसारी और मो. सोनू सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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