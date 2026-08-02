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Bhagalpur News: मनसा विषहरी केंद्रीय समिति का दायरा बढ़ाने का निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति की बैठक हुई, जहां विषहरी पूजा की तैयारियों पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि इस वर्ष महासमिति का दायरा बढ़ाया जाएगा और बांका एवं मुंगेर जिलों के भक्तों को जोड़ा जाएगा। बैठक में कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

Bhagalpur News: मनसा विषहरी केंद्रीय समिति का दायरा बढ़ाने का निर्णय

Bhagalpur News: भागलपुर। मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को कचहरी परिसर में हुई। अध्यक्षता भोला कुमार मंडल ने की। बैठक में विषहरी पूजा की तैयारियों एवं आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष केंद्रीय महासमिति का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर अंग क्षेत्र के बांका जिले के कई प्रखंडों तथा मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के विषहरी भगतों को समिति से जोड़ा जाएगा। मौके पर प्रदीप कुमार, शशि शंकर राय, श्यामल किशोर मिश्रा, कैलाश यादव, राजीव शर्मा, हेमकांत झा, पिंकी बागोरिया, शिवकुमार सिंह, रूपा रानी शाह, उमाशंकर आदि मौजूद थे।

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