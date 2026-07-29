Bhagalpur News: पूर्णिया : आज इन इलाकों में विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित
Bhagalpur News: पूर्णिया में 29 जुलाई को 11 केवी नेवालाल फीडर में मेंटेनेंस कार्य के कारण सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। छठ पोखर, ततमा टोली, टीचर्स कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी और माधोपाड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी। साथ ही, शारदा नगर और बस स्टैंड क्षेत्र में केबल बदलने के कारण सुबह 10 बजे से 2 बजे तक विद्युत सेवा स्थगित रहेगी।
Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया। 29 जुलाई को 11 केवी नेवालाल फीडर में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक फीडर शटडाउन में रहेगा। जिससे छठ पोखर, ततमा टोली, टीचर्स कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, माधोपाड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। साथ ही शारदा नगर , बस स्टैंड क्षेत्र में केबल बदलने के कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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