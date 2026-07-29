Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: पूर्णिया : आज इन इलाकों में विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पूर्णिया में 29 जुलाई को 11 केवी नेवालाल फीडर में मेंटेनेंस कार्य के कारण सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। छठ पोखर, ततमा टोली, टीचर्स कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी और माधोपाड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी। साथ ही, शारदा नगर और बस स्टैंड क्षेत्र में केबल बदलने के कारण सुबह 10 बजे से 2 बजे तक विद्युत सेवा स्थगित रहेगी।

Bhagalpur News: पूर्णिया : आज इन इलाकों में विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया। 29 जुलाई को 11 केवी नेवालाल फीडर में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक फीडर शटडाउन में रहेगा। जिससे छठ पोखर, ततमा टोली, टीचर्स कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, माधोपाड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। साथ ही शारदा नगर , बस स्टैंड क्षेत्र में केबल बदलने के कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।