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Bhagalpur News: पूर्णिया: आज इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया में शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह शटडाउन मधुबनी पीएसएस में मेंटेनेंस कार्य के कारण है। इससे कई क्षेत्रों जैसे पूर्णिया कॉलेज, हवाई अड्डा और शीतला मंदिर प्रभावित होंगे। विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से 11 बजे और फिर 2 बजे से सामान्य होगी।

Bhagalpur News: पूर्णिया: आज इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली

Bhagalpur News: पूर्णिया। शुक्रवार सुबह 11 बजे से लगभग दोपहर 2 बजे तक मधुबनी पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर शटडाउन में रहेंगे। जिससे पूर्णिया कॉलेज, हवाई अड्डा, लॉ कॉलेज, शीतला मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तथा आर एन साह चौक, नगर निगम चौक, पुलिस लाइन, टैक्सी स्टैंड, आस्था मंदिर, जजेज कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस ,गिरिजा चौक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, थाना चौक, यातायात थाना, शांति नगर, महिला कॉलेज, डॉलर हाउस चौक, बड़ी मस्जिद, दुर्गा स्थान नहर, पीर बाबा मजार, सिपाही टोला, डीएवी, बक्सा घाट, शिवाजी कॉलोनी,सरस्वती नगर के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी।

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