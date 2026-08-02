Bhagalpur News: पूर्णिया: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली
Bhagalpur News: पूर्णिया। दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी
Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन में रहेंगे, जिससे फोर्ड कंपनी चौक, आकाशवाणी चौक, नवरत्न हाता,मलिया बाड़ी, पंचमुखी मंदिर, आदित्य विजन, लाइन बाजार चौक, सदर अस्पताल, वी एन सिन्हा हॉस्पिटल, छोटी मस्जिद, शिव मंदिर रोड, कुंडीपुल,हॉप हॉस्पिटल, हनुमान बाग, राम बाग, प्रोफेसर कॉलोनी, ड्राइवर टोला , एस एन एस वाई रोड, बालू घाट के आस पास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी।
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