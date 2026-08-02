Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: पूर्णिया: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पूर्णिया। दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी

Bhagalpur News: पूर्णिया: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली

Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन में रहेंगे, जिससे फोर्ड कंपनी चौक, आकाशवाणी चौक, नवरत्न हाता,मलिया बाड़ी, पंचमुखी मंदिर, आदित्य विजन, लाइन बाजार चौक, सदर अस्पताल, वी एन सिन्हा हॉस्पिटल, छोटी मस्जिद, शिव मंदिर रोड, कुंडीपुल,हॉप हॉस्पिटल, हनुमान बाग, राम बाग, प्रोफेसर कॉलोनी, ड्राइवर टोला , एस एन एस वाई रोड, बालू घाट के आस पास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी।

ये भी पढ़ें:Purnia News: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली
ये भी पढ़ें:Dumka News: शहर के फीडर-4 में दोपहर तक बाधित रहेगी बिजली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।