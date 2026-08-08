Bhagalpur News: पूर्णिया : रहुआ पंचायत में बिजली नहीं रहने से उपभोक्ता परेशान
Bhagalpur News: हरदा (पूर्णिया) से गोपाल साह की रिपोर्ट हरदा फीडर अन्तर्गत के नगर प्रखंड
Bhagalpur News: हरदा (पूर्णिया) से गोपाल साह की रिपोर्ट हरदा फीडर अन्तर्गत के नगर प्रखंड के रहुआ पंचायत के वार्ड 12 में तीन दिनों से बिजली नहीं रहने से उपभोक्ता परेशान हैं। क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने बताया कि संबंधित सभी पदाधिकारी को दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। पूर्णिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह गोआसी मुखिया अफरोज आलम, रहुआ मुखिया सुफिया प्रवीण, ललन कुमार, अंकित कुमार, बिनोद कुमार सहित दर्जनों उपभोक्ताओं ने बताया कि हवा, वर्षा होने के बाद बिजली गायब होती है तो घंटों के बाद भी बिजली ठीक नहीं होती है। बिजली मिस्त्री कुछ न कुछ बहाना बना कर पल्ला झाड़ लेता है।
उमस की गर्मी होने के बावजूद घंटों बिजली गायब होने से छात्र व छात्राएं, किसान एवं कुटीर उद्योग चलाने वाले को काफी परेशानी होती है। जिला पदाधिकारी, सांसद एवं विभागीय अधिकारी से बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की गयी है।
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