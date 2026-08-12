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Bhagalpur News: मृतकों का हुआ दाह-संस्कार, दो घायलों की स्थिति गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। परबत्ता थाना के जमुनिया में सड़क दुर्घटना में मो. बबलू और

Bhagalpur News: मृतकों का हुआ दाह-संस्कार, दो घायलों की स्थिति गंभीर

Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। परबत्ता थाना के जमुनिया में सड़क दुर्घटना में मो. बबलू और मोहन साह की मौत के बाद मंगलवार की अगले सुबह मोहन साह का गंगा घाट पर दाह संस्कार कर दिया गया। जबकि मो. बबलू को कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई। एक साथ गांव में दो-दो शवों के उठने से शोक की लहर दौड़ गई।वहीं सड़क दुर्घटना में दो अन्य घायल मो. ताजीम और अनमोल कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों को मायागंज अस्पताल में रेफर किए जाने के बाद वहां पर अनमोल की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे सिलीगुड़ी रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि स्थिति नाजुक देखते हुए सिलीगुड़ी में भी इसे बाहर ले जाने की सलाह दी गई।

दोनों के परिजन परेशान हैं। यातायात थानाध्यक्ष सुजीत वारसी ने बताया कि मृतक के दोनों परिवारों द्वारा अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर करवाई की जाएगी।

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