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Bhagalpur News: सेवा कार्य में सरस्वती विद्या मंदिर की सराहनीय पहल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर, अजगैवीनाथ धाम द्वारा कांवरिया

Bhagalpur News: सेवा कार्य में सरस्वती विद्या मंदिर की सराहनीय पहल

Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर, अजगैवीनाथ धाम द्वारा कांवरिया श्रद्धालुओं की सेवा एवं सुविधा के लिए रविवार को सेवा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विद्यालय परिवार के आचार्य, दीदी और कर्मचारियों ने श्रद्धा और सेवाभाव के साथ कांवरिया बंधुओं की सेवा की। सेवा शिविर में दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, फल, प्राथमिक सहायता एवं आवश्यक सहयोग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

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