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Bhagalpur News: आज बिहपुर में निकलेगा जनसुराज का विजय जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर की जीत की खुशी

Bhagalpur News: आज बिहपुर में निकलेगा जनसुराज का विजय जुलूस

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर की जीत की खुशी में बुधवार को बिहपुर में विजय जुलूस निकाला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जनसुराज के नवगछिया जिला महामंत्री सत्यम कुमार ने बताया कि दोपहर तीन बजे डाक बंगला परिसर में कार्यकर्ता व समर्थक जुटेंगे। इसके बाद विजय जुलूस निकलेगा। पार्टी नेताओं ने बांकीपुर की जनता के प्रति आभार जताते हुए इसे परिवर्तन और नई राजनीति का जनादेश बताया।

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