Bhagalpur News: सीनियर डीएमई ने किया स्टेशन का निरीक्षण
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। सुल्तानगंज स्टेशन का मंगलवार को सीनियर डीएमई केके दास ने निरीक्षण किया। उन्होंने कांवरियों
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। सुल्तानगंज स्टेशन का मंगलवार को सीनियर डीएमई केके दास ने निरीक्षण किया। उन्होंने कांवरियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। कांवरिया सुविधाओं में जो कमियां दिखाई दीं, उन्हें अविलंब सुधारने का निर्देश दिया। स्टेशन प्रबंधक गिरीश प्रसाद सिंह ने बताया कि कांवरियों की सुविधा को लेकर रेलवे स्टेशन पर पूरी व्यवस्था की गई है।
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