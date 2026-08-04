Bhagalpur News: विजेता छात्राओं को किया गया सम्मानित
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। वन महोत्सव के अवसर पर सोमवार को नंदकिशोर सिंह भगवती देवी बालिका
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। वन महोत्सव के अवसर पर सोमवार को नंदकिशोर सिंह भगवती देवी बालिका उच्च विद्यालय, भोलसर में वन विभाग के तत्वावधान में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक विकास प्रसाद सिंह ने की। मुख्य अतिथि विधायक शुभानंद मुकेश एवं विशिष्ट अतिथि जिला वन पदाधिकारी, भागलपुर की उपस्थिति में आयोजित प्रतियोगिता में करीब 60 छात्राओं ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में अन्नु प्रिया प्रथम, बिजली कुमारी द्वितीय एवं रूची कुमारी तृतीय रहीं। चित्रकला प्रतियोगिता में वर्षा कुमारी ने प्रथम, पूजा कुमारी ने द्वितीय तथा राधा रानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को पुरस्कार तथा अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें