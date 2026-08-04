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Bhagalpur News: विजेता छात्राओं को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। वन महोत्सव के अवसर पर सोमवार को नंदकिशोर सिंह भगवती देवी बालिका

Bhagalpur News: विजेता छात्राओं को किया गया सम्मानित

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। वन महोत्सव के अवसर पर सोमवार को नंदकिशोर सिंह भगवती देवी बालिका उच्च विद्यालय, भोलसर में वन विभाग के तत्वावधान में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक विकास प्रसाद सिंह ने की। मुख्य अतिथि विधायक शुभानंद मुकेश एवं विशिष्ट अतिथि जिला वन पदाधिकारी, भागलपुर की उपस्थिति में आयोजित प्रतियोगिता में करीब 60 छात्राओं ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में अन्नु प्रिया प्रथम, बिजली कुमारी द्वितीय एवं रूची कुमारी तृतीय रहीं। चित्रकला प्रतियोगिता में वर्षा कुमारी ने प्रथम, पूजा कुमारी ने द्वितीय तथा राधा रानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को पुरस्कार तथा अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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