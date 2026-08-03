Bhagalpur News: कृष्णा बम नहीं पहुंची, लोग करते रहे इंतजार
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला शुरू होते ही यहां के हर व्यक्ति को कृष्णा बम
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला शुरू होते ही यहां के हर व्यक्ति को कृष्णा बम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसका कारण यह है कि श्रावणी मेला में कृष्णा बम, जिन्हें लोग माता बम भी कहते हैं, डाक बम के रूप में देवघर जाने के लिए रविवार को अजगैवीनाथ धाम आती हैं। उनके दर्शन का इंतजार शहरवासियों के अलावा कांवरियों को भी रहता है। श्रावणी मेला में माता बम रविवार को जल नहीं उठा पाईं। लोग इंतजार करते रहे। माता बम स्टेशन रोड स्थित डॉ. रामकुमार गुप्ता के आवास पर ठहरती हैं। उनसे संपर्क किए जाने पर बताया गया कि वे नहीं आई हैं।
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