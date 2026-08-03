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Bhagalpur News: सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों में तैयारी पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू हो चुका है। एक माह तक चलने

Bhagalpur News: सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों में तैयारी पूरी

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू हो चुका है। एक माह तक चलने वाले इस मेले के बीच सावन की पहली सोमवारी को लेकर अकबरनगर सहित आसपास के क्षेत्रों के शिवालयों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार देर रात तक मंदिरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन और आकर्षक सजावट का कार्य पूरा किया गया। अकबरनगर, श्रीरामपुर, पैन, भवनाथपुर, रन्नूचक, मकनदपुर, गौरीपुर, रसलपुर, इंग्लिश चिचरौन सहित आसपास के शिव मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। पहली सोमवारी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है।

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